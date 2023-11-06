Спарсить товары

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок144 просмотра
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Добрый день! Нужно спарсить товары с одного сайта и перенести их на опен карт или подготовить их для импорта на опен карт www.fc-moto.de и https://hypostore.nl

2 месяца назад
guest_1694584244008
Казахстан
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад