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Добрый день! Нужно спарсить товары с одного сайта и перенести их на опен карт или подготовить их для импорта на опен карт www.fc-moto.de и https://hypostore.nl
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