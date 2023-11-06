Добавить в скрипт подключение прокси.

Имею скрипт, который выполняет функции продвижения в телеграм.

Работает на Telethon

Нужно, при запуске скрипта добавить Выбор, подключить прокси да/нет

Если да, скрипт должен сначала проверить прокси, после чего попытаться подключиться к аккаунту

(важно, отсечь возможность подключения с оригинального ip к аккаунту, так как может понести блокировку)

Лично, перепробовал кучу способов и кучу прокси, потратил кучу времени и денег, итог всегда один и тот же, либо скрипт ругается на прокси и не может подключится через них, либо подключается но без них.

p.s прокси пробовал всех типов, и специальные для Telegram ( все приватные)

Бюджет оговорим, оплата будет когда увижу лог от скрипта с ip прокси.