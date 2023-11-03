1)В матрице А[m][n] найти строку с максимальной суммой элементов и строку с минимальной суммой элементов. Далее сформировать вектор В[2...M], у которого чередовались бы элементы из максимальной и минимальной строк матрицы.

2)Пользователь вводит строку, состоящую из слов, разделенных символом пробела, посчитать количество слов и среднюю длину слов в строке, вывести результат.