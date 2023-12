Создание безусловного правила в SQL

Здравствуйте. Есть база данных в которую регистрируются входящие дела, которые после регистрации распределяются в автоматизированном режиме, в случайном порядке сотрудникам. Можно ли создать безусловное правило, чтобы при распределении произошло исключение и определенное дело с определенным номером ушло определенному сотруднику и чтобы в журнале распределения стоял статус что это дело ушло в случайном порядке?

Я пыталась создать правило но не получилось. Писала так "

SELECT distinct cd.Speaker, cd.SecondJudge, cd.ThirdJudge

FROM dbox.case c where c.numappeal = '16АП-598/20';

1/ SELECT distinct cd.Speaker where judge = '6963FE7E3F674D9E9DF4BDC96AA1CCA6'

FROM dbox.case c where c.numappeal = '16АП-598/20';

End If;