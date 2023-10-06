Создание безусловного правила в SQL

Если учитывать что на здесь, кроме школьников умеющих делать только странички на html других нет, попробую попросить не напрягаться тех, кто не знает о чем речь. Тем более не писать, я знаю, дай денег наперед, ...
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Здравствуйте. Есть база данных в которую регистрируются входящие дела, которые после регистрации распределяются в автоматизированном режиме, в случайном порядке сотрудникам. Можно ли создать безусловное правило, чтобы при распределении произошло исключение и определенное дело с определенным номером ушло определенному сотруднику и чтобы в журнале распределения стоял статус что это дело ушло в случайном порядке?
Я пыталась создать правило но не получилось. Писала так "
SELECT distinct cd.Speaker, cd.SecondJudge, cd.ThirdJudge
FROM dbox.case c where c.numappeal = '16АП-598/20';
1/ SELECT distinct cd.Speaker where judge = '6963FE7E3F674D9E9DF4BDC96AA1CCA6'
FROM dbox.case c where c.numappeal = '16АП-598/20';
End If;
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