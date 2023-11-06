SPA на ReactJS

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок123 просмотра
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Задача: создание простого SPA на ReactJS для использование его в WebView. Возможность создания и Backenda'a сильно приветствуется.

Дерево и скрины в приложении.

React
2 месяца назад
freshcom
47 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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