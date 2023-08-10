Допилить скрипт на готовом сайте

Есть готовый сайт. HTML, необходимо настроить готовый скрипт чтобы он подтягивал реферальный хвост при нажатии кнопки - Зарегистрироваться.

Должен работать так:

если пользователь пишет название сайта и вставляет туда свой реферальный хвост и свой ник в телеграмме, при загрузке сайта при нажатии кнопки зарегистрироваться человек регистрировался по реферальной ссылке и при нажатии ссылки "Написать в телеграм" попадал в указанный телеграм

ссылка будет выглядить так:

название сайта/?ref=хвост&tg=имя в телеграме

нужно просто отредактировать готовый скрипт (js) чтобы он заработал