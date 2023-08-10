Допилить скрипт на готовом сайте

Предложение исполнителя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт. HTML, необходимо настроить готовый скрипт чтобы он подтягивал реферальный хвост при нажатии кнопки - Зарегистрироваться.
Должен работать так:
если пользователь пишет название сайта и вставляет туда свой реферальный хвост и свой ник в телеграмме, при загрузке сайта при нажатии кнопки зарегистрироваться человек регистрировался по реферальной ссылке и при нажатии ссылки "Написать в телеграм" попадал в указанный телеграм
ссылка будет выглядить так:
название сайта/?ref=хвост&tg=имя в телеграме
нужно просто отредактировать готовый скрипт (js) чтобы он заработал
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