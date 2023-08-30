Удадить видео на ютуб о комппнии

Сделать 60 звонков по базе 1. Предоставлю доступ в АмоСРМ к базе строительных компаний 2. Им нужно по скрипту позвонить и предложить сотрудничество по вывозу мусора. 3. По каждому клиенту заполнить информацию в карточке клиента в СРМ ...