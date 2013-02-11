Отлично с плюсом. Приятный в общении специалист, заказ был сделан быстро и качественно. Первый предложенный вариант оказался сразу "в тему", что говорит о мастерстве! По всем вопросам проекта шел навстречу, учитывал пожелания и предлагал нестандартные, но лучшие решения. Сотрудничество, несомненно продолжаем.