Администрирование Linux & Windows серверов. Создание и наполнение сайтов.
Администрирование Linux & Windows серверов:
Опыт работы с Windows/Linux (Ubuntu/Debian/CentOs) (Webmin,users-admin,консольные утилиты и т.д.)
Установка/Администрирование различных движков (WORDPRESS ,JOOMLA, osCommerce, и т.д.)
Опыт работы с удаленными менеджерами (WinSCP,PuTTY,OpenSSH,FileZilla)
Опыт в составлении и отладке скриптов на BASH,SHELL
Администрирование MySql
Прочее:
Работа с графикой Photoshop
Верстка HTML5, CSS3,twitter bootstrap, JS
Основы PHP/SQL
Возможно создание сайта под ключ. Есть хороший дизайнер.
Оплата ПриватБанк, WMZ/WMR, системы денежных переводов либо наличные.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Отличный специалист, добросовестный и грамотный. Всегда на связи, что немаловажно, продолжаем работу и по другим проектам. Рекомендую. 10+
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Чёткие задачи, вменяемые сроки.
$220
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Отлично с плюсом. Приятный в общении специалист, заказ был сделан быстро и качественно. Первый предложенный вариант оказался сразу "в тему", что говорит о мастерстве! По всем вопросам проекта шел навстречу, учитывал пожелания и предлагал нестандартные, но лучшие решения. Сотрудничество, несомненно продолжаем.
Ответный отзыв
Не было проблем ни с тз, ни с оплатой. Все четко и своевременно.
$70
10 баллов
12 лет назад
Все таки мы смогли провести сложнейшую миграцию с plesk 9 на plesk 11. Великолепный linux sysadmin.
Ответный отзыв
Приятно работать с профи.
$5
10 баллов
12 лет назад
Дмитрий очень быстро нашел способ решения проблемы, хотя задача казалась неразрешимой. Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Отличный заказчик.
$20
10 баллов
12 лет назад
Дмитрий выполнил задачу в максимально сжатые сроки, без лишних вопросов с высоким качеством. Все пожелания по дизайну выполнены с 1-й попытки. Профессионал. Продолжаем работать по другому проекту.
Ответный отзыв
Не было проблем ни с тз, ни с оплатой. Все четко и своевременно.
Системное администрирование
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#44
Служба поддержки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#9