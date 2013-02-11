Mitriyweb

Дмитрий Mitriyweb

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Администрирование Linux & Windows серверов. Создание и наполнение сайтов.

Администрирование Linux & Windows серверов:

Опыт работы с Windows/Linux (Ubuntu/Debian/CentOs) (Webmin,users-admin,консольные утилиты и т.д.)

Установка/Администрирование различных движков (WORDPRESS ,JOOMLA, osCommerce, и т.д.)

Опыт работы с удаленными менеджерами (WinSCP,PuTTY,OpenSSH,FileZilla)

Опыт в составлении и отладке скриптов на BASH,SHELL

Администрирование MySql

Прочее:

Работа с графикой Photoshop

Верстка HTML5, CSS3,twitter bootstrap, JS

Основы PHP/SQL

Возможно создание сайта под ключ. Есть хороший дизайнер.

Оплата ПриватБанк, WMZ/WMR, системы денежных переводов либо наличные.

Отзывы заказчиков

Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Администратор сайта
Отличный специалист, добросовестный и грамотный. Всегда на связи, что немаловажно, продолжаем работу и по другим проектам. Рекомендую. 10+
Адекватный заказчик. Чёткие задачи, вменяемые сроки.
Ответный отзыв
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$220
10 баллов
12 лет назад
Сайт ресторана под ключ
Joomla
Отлично с плюсом. Приятный в общении специалист, заказ был сделан быстро и качественно. Первый предложенный вариант оказался сразу "в тему", что говорит о мастерстве! По всем вопросам проекта шел навстречу, учитывал пожелания и предлагал нестандартные, но лучшие решения. Сотрудничество, несомненно продолжаем.
Не было проблем ни с тз, ни с оплатой. Все четко и своевременно.
Ответный отзыв
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Миграция сайтов с одной plesk-панели в другую
Все таки мы смогли провести сложнейшую миграцию с plesk 9 на plesk 11. Великолепный linux sysadmin.
Приятно работать с профи.
Ответный отзыв
Stenly_27
Людмила 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Настроить бэкап
Дмитрий очень быстро нашел способ решения проблемы, хотя задача казалась неразрешимой. Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятный в общении человек. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Создание сайта-заглушки
Дмитрий выполнил задачу в максимально сжатые сроки, без лишних вопросов с высоким качеством. Все пожелания по дизайну выполнены с 1-й попытки. Профессионал. Продолжаем работать по другому проекту.
Не было проблем ни с тз, ни с оплатой. Все четко и своевременно.
Ответный отзыв
Системное администрирование
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#44
Служба поддержки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#9