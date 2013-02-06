Администратор сайта

$50
Служба поддержкиЗавершен14 заявок478 просмотров
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Приглашается администратор сайта (удаленно). Транспортная тематика с форумом.

Администрирование‚ модерирование форума‚ периодическое обновление информации на сайте (добавление текста, новости, фото и др. материалов). Мелкие доработки на сайте (при необходимости). Поддержание и развитие сайта (не более 5 часов в неделю!). Оплата 1-2 раза в месяц (по договоренности).

Требования — добросовестность, порядочность и желательно возможность ежедневного обсуждения работы сайта в он-лайн режиме по будням в удобное для администратора время.

Жду предложений.

Всем спасибо!

11 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mitriyweb
Дмитрий 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отличный специалист, добросовестный и грамотный. Всегда на связи, что немаловажно, продолжаем работу и по другим проектам. Рекомендую. 10+
Адекватный заказчик. Чёткие задачи, вменяемые сроки.
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