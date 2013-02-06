Приглашается администратор сайта (удаленно). Транспортная тематика с форумом.

Администрирование‚ модерирование форума‚ периодическое обновление информации на сайте (добавление текста, новости, фото и др. материалов). Мелкие доработки на сайте (при необходимости). Поддержание и развитие сайта (не более 5 часов в неделю!). Оплата 1-2 раза в месяц (по договоренности).

Требования — добросовестность, порядочность и желательно возможность ежедневного обсуждения работы сайта в он-лайн режиме по будням в удобное для администратора время.

Жду предложений.

Всем спасибо!