Сотрудники в Онлайн саппорт

Служба поддержкиЗакрыт16 заявок433 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются на постоянную работу

в службу онлайн поддержки пользователей

адекватные, легко обучаемые лица с стабильным интернет доступом (для аудио чата)

Обучение бесплатно.

График работы по договоренности (дневные и ночные смены или сутки через двое)

Предпочтение имеющим опыт работы в суппорте с клиентами

Требования:

- адекватность

- обучаемость

- коммуникабельность

- хороший и стабильный интернет канал

Оплата по договоренности.

Город проживания сотрудника значения не имеет.

11 лет назад
3_a_k_a_z
Виталий 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется модератор группы ВКонтакте

    $200

    Требуется модератор группы ВКонтакте. Основные требования и обязанности: Грамотная письменная речь. Ответственность, исполнительность. Наполнение группы контентом (добавление видео, новостей и интересных ссылок по тематике группы, создание актуальных тем и их поддержка). Удаление любых тем и комментариев, содержащих в себе ...

    Служба поддержки32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер службы поддержки

    $500

    На постоянную работу требуется менеджер по продажам игровой валюты и услуг в MMORPG. Оплата 2500 руб в неделю + 5% от маржи. Нужна девушка, т.к. в отделе продаж у нас женское царство :) Работа сложная, 6 дней в ...

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сотрудник службы технической поддержки магазина

    $600

    Требуется знание английского языка, работа с англоговорящими клиентами. Общение голосом не требуется. Помощь клиентам в установке и настройке купленного ПО через систему тикетов. Гибкий график. Работа 6 дней в неделю. Рост зарплаты за хорошую работу гарантируем. Просьба оставлять icq для ...

    Служба поддержки19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сотрудник службы поддержки - английский язык

    $500

    Нужен сотрудник в поддержку клиентов с хорошим знанием английского языка и правилами ведения бизнес-корреспонденции. Компания работает с владельцами недвижимости в США и Европе. Желателен опыт работы в колл-центрах, службе поддержки, и т.п. Обязанности: - Отвечать на письма ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощник и консультант в интернет-магазин

    $500

    В магазин свитеров deerz.ru требуется консультант и личный помощник в одном лице. Обработка телефонных звонков, подтверждение заказов и другие задания связанные с работой магазина. Работа с 10 до 19 с понедельника по пятницу. Возможно обсудить другой ...

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель в службу заботы о клиентах

    $150

    Здравствуйте! Необходим человек в службу заботы о клиентах удаленно, примерно на 1-2 часа в день. Более подробное описание можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1pbFzjvOxRiDfFna_G5cEmklxvPkPRFf1yT5Q6g13LLw/edit

    Служба поддержки27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для оказания технической поддержки

    $50

    Работа идеально подойдет тем, кто проводит каждый день в интернете. Вам нужно будет оказывать техническую поддержку через скайп/почту Задачи не сложные (все сложные можно будет переадресовать мне). Важна ответственность. Если поступила просьба о помощи - вы должны или ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Менеджер интернет-магазинов (удаленно)

    $500

    Здравствуйте! Требуется менеджер для нескольких интернет магазинов по продаже электроники (телефоны, планшеты, аксессуары). Основная задача - прием заказов по телефону и пересылка их на почту другим менеджерам (если интернет недоступен, то можно переправлять заказ с помощью ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сотрудники в службу поддержки

    $1000

    Требуются несколько человек для постоянного контроля по обслуживанию клиентов. Работа почасовая, 6-7 смен в сутки. Оплата еженедельная. Все подробности в личке.

    Служба поддержки18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад