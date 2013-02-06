Ищу менеджера-помощника для совместного ведения интернет проекта по инвестициям - http://sekretbogatih.ru

Требования к сотруднику:

1. Вы должны уметь шустро и быстро работать с ПК. Быть продвинутым пользователем ПК.

Нужно будет быстро и много искать разной инфы, усваивать ее и внедрять.

2. Легко обучаемы - придется изучать много нового и интересного (например:

работа с фрилансерами, копирайтинг, терминалы от брокеров, маркетинг, трафик, сайты и т.д.)

3. Вы должны хорошо знать html и сss

4. Вам должны нравиться такие темы как: работа через интернет, инвестирование.

5. Дисциплинированность и исполнительность. Работы нужно будет выполнять в указанный срок.

6. У вас должен быть хороший интернет и компьютер.

7. Наличие свободного времени, миниум 4 часа в день.

8. Разница во времени с москвой не более 4х часов.

9. Уметь работать в графических редакторах хотя бы на любительском уровне на 3 + или 4.

10. Уметь писать текст без ошибок.

Также приветствуется опыт работы в таких областях как:

1. Инвестиции:

2. Инфобизнес

3. Программирование

4. Дизайн сайтов и работа с графикой

5. Копирайтинг;

6. Маркетинг;

7. Трейдинг;

8. SEO;

Зарплата от 10 000 до 30 000 руб. в месяц. Размер зарплаты зависит от количества выполненной работы.

Если сомневаетесь, подходите ли вы на эту должность или нет, то есть тестовое задание, выполнив которое:

1. Вы поймете по душе ли вам такая работа и справитесь ли вы с ней;

2. Я пойму, подходите ли вы мне или нет.

С Уважением, Павел Чернышов