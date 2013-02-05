Администратор сайтов

Форуму (женская тематика) необходимы администратор и модераторы Работа постоянная Оплата по договоренности Обязательные требования: Знать "о чем думают женщины" Умение сгладить и разрешить конфликтные ситуации в политкорректной форме Стимулировать и развивать новые интересные темы Опыт работы с форумами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим сотрудник на постоянной основе на удаленном доступе.
Обязанности – администрирование сервера и техническая поддержка сайтов – обеспечение их работоспособности (интернет магазины (их два)). Чистка логов, поднятие дампов сайтов. Возможно доработка сайтов. Решение проблем с загрузками товаров, цен, информации на сайте.
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