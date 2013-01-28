Необходимо сделать телефонное интервью 30 пользователей сайта видеотематики на предмет все ли нравиться, все ли устраивает, что не понравилось пользователю при использовании ресурса.

Помочь составить правильные вопросы.

Разговор должен быть записан, а запись передана мне.

Обзвон будет разбить на 3 этапа с перерывами для корректировки вопросов:

1) первые 5 пользователей

2) 10 пользователей

3) оставшиеся 15

Пишите ваши цены, если есть уже похожие работы то пришлите аудиозапись послушать таких интервью.