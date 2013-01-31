Исполнитель для приема звонков

Простая, но постоянная подработка - прием звонков

Отличная работа для тех, кто сидит за компьютером стандартный рабочий день (нужно именно стандартное рабочее время +/- час по Москве), и кто может оторваться и поговорить. Звонки принимаются через аналог скайпа, т.е. для работы нужны наушники/колонки, микрофон и достаточно хорошая скорость интернета. Как правило, звонят люди для уточнения по заказу (это примерно 5 типовых вопросов, мы дадим Вам четкий алгоритм ответов на них, это просто).

Звонков – пока немного, 1-2 в день. Оплата – первых два месяца - 80 рублей за принятый звонок (+ % от продажи, если клиент сомневался, но в итоге сделал заказ), далее – по договоренности.

Требования к Вам:

Вежливость и терпение, нормальная дикция, опыт приема звонков и общения с незнакомыми людьми. Звонки крайне нежелательно пропускать (в рабочее время), Ваш разговор с клиентом будет записываться, на основе этой записи и выплачиваются деньги.

Обязательно пишите в заявке, принимали ли Вы когда-нибудь звонки и Ваш скайп для собеседования.