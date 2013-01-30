Модератор

$150
Служба поддержкиЗакрыт25 заявок592 просмотра
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Сервис ответов на вопросы

Необходимо проверять поступающие вопросы - сортировать по рубрикам, проверять пользовательские ответы, соответствие картинки

- проверяем сам вопрос

вопрос должен быть:

- адекватным

- полезным

- интересовать достаточно широкую аудиторию

- без грамматических ошибок (их необходимо исправить)

- определяем рубрику

- проверяем качество ответов

соответствуют теме вопроса?

отвечают ли на него?

- проверяем подходит ли картинка

объем 1000 вопросов в день

UPD: модерация не в режиме онлайн а тогда когда вам удобно, те не нужно сидеть постоянно в онлайн и ждать новые вопросы - они уже все есть. главное выполнять ежедневный объем 1000 вопросов в день

ответов тоже ждать не нужно они уже присутствуют

прилагаю картинку с интерфейсом модератора

пожалуйста в заявке указывайте цену за которую вы готовы этим заниматься (за месяц)

работа долговременная

11 лет назад
funkster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
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