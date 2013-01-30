На постоянную работу требуется менеджер по продажам игровой валюты и услуг в MMORPG. Оплата 2500 руб в неделю + 5% от маржи. Нужна девушка, т.к. в отделе продаж у нас женское царство :) Работа сложная, 6 дней в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис ответов на вопросы
Необходимо проверять поступающие вопросы - сортировать по рубрикам, проверять пользовательские ответы, соответствие картинки
- проверяем сам вопрос
вопрос должен быть:
- адекватным
- полезным
- интересовать достаточно широкую аудиторию
- без грамматических ошибок (их необходимо исправить)
- определяем рубрику
- проверяем качество ответов
соответствуют теме вопроса?
отвечают ли на него?
- проверяем подходит ли картинка
объем 1000 вопросов в день
UPD: модерация не в режиме онлайн а тогда когда вам удобно, те не нужно сидеть постоянно в онлайн и ждать новые вопросы - они уже все есть. главное выполнять ежедневный объем 1000 вопросов в день
ответов тоже ждать не нужно они уже присутствуют
прилагаю картинку с интерфейсом модератора
пожалуйста в заявке указывайте цену за которую вы готовы этим заниматься (за месяц)
работа долговременная
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