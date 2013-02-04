Администратор/модератор форума

Работа идеально подойдет тем, кто проводит каждый день в интернете. Вам нужно будет оказывать техническую поддержку через скайп/почту Задачи не сложные (все сложные можно будет переадресовать мне). Важна ответственность. Если поступила просьба о помощи - вы должны или ...