Администратор/модератор форума

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Форуму (женская тематика) необходимы администратор и модераторы

Работа постоянная

Оплата по договоренности

Обязательные требования:

Знать "о чем думают женщины"

Умение сгладить и разрешить конфликтные ситуации в политкорректной форме

Стимулировать и развивать новые интересные темы

Опыт работы с форумами

11 лет назад
Kuncev
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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