Сотрудник Обратной связи

На сайте есть "обратная связь", в которую пишут в сутки 20-30 писем. На них надо отвечать.

Реально это 10-20 минут в день. Направленность сайта не требует специальных знаний для ответов на письма.

Остальное уже подробности:

- 98% из них шаблонные и ответ будет просто скопирован и отправлен юзеру.

- На некоторые надо будет отвечать осознанно и развернуто.

- Проверять почту и отвечать - обязательно каждый день. В какое время - не важно, как вам удобнее.