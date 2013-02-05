Сотрудник Обратной связи

$50
Служба поддержкиЗавершен104 заявки923 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте есть "обратная связь", в которую пишут в сутки 20-30 писем. На них надо отвечать.

Реально это 10-20 минут в день. Направленность сайта не требует специальных знаний для ответов на письма.

Остальное уже подробности:

- 98% из них шаблонные и ответ будет просто скопирован и отправлен юзеру.

- На некоторые надо будет отвечать осознанно и развернуто.

- Проверять почту и отвечать - обязательно каждый день. В какое время - не важно, как вам удобнее.

11 лет назад
Cartman
Максим 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Alex_Shik
Алексей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
10 дней
Работаю с Алексеем уже долго. Отлично выполняет свою работу. Постоянно на связи. Рекомендую.
Спасибо Максиму! Сотрудничать с ним удовольствие! Оплаты в срок, четкая постановка задачи и необходимое обучение. Буду рад сотрудничать и далее!
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