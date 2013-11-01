Алексей выполнил свою работу на 5. Не уходит до конца. Меня не устроил некоторый текст, он его сразу же подрихтовал. Молодец :-) Я мало что понимал до общения с ним в рерайте и копирайте, а так же как работает программа Адвенго. И еще куча ноансов на которые мне Алексей открыл глаза, за что ему отдельное спасибо. Благодарю. Нужен будет рерайт обращусь :-)