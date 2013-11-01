Алексей Alex_ShikAlex_Shik
31 годУкраина/Краматорск
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Отзывы заказчиков
$33
10 баллов
10 лет назад
Алексей выполнил свою работу на 5. Не уходит до конца. Меня не устроил некоторый текст, он его сразу же подрихтовал. Молодец :-) Я мало что понимал до общения с ним в рерайте и копирайте, а так же как работает программа Адвенго. И еще куча ноансов на которые мне Алексей открыл глаза, за что ему отдельное спасибо. Благодарю. Нужен будет рерайт обращусь :-)
Ответный отзыв
С Александром приятно работать. Постановка задачи довольно понятна, оплата своевременна. На связи Александр практически всегда. Приятное общение + узнал для себя что-то новое. Только положительное впечатление! Рекомендую!
$40
10 баллов
10 лет назад
Алексей отличный исполнитель. Четко и вовремя выполняет поставленную задачу.
Ответный отзыв
Павел отличный заказчик. ТЗ понятное, оплата своевременная, продолжаем работать!
$120
10 баллов
10 лет назад
Не первый раз работаю с Алексеем. Работа выполнена на отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
Полность доволен сотрудничеству. Задание предельно понятное, согласование сроков, быстрая проверка и оплата готовой работы. Жду ещё заданий!
$80
8 баллов
10 лет назад
Все хорошо, работа выполнена в срок! Все что было запланировано выполнено!
Ответный отзыв
Заказчик отличный. Задача предельно ясна, все вопросы разрешили. После сдачи работы последовала оплата в короткие сроки. Спасибо, буду рад сотрудничеству!
$50
10 баллов
10 лет назад
И как я забыла написать отзыв Алексею - одному из лучших исполнителей! Исправляюсь. За время нашего сотрудничества Алексей стал уже матерым копирайтером - быстрее всех справляется с большими объемами не в ущерб качеству, да и правок почти нет. Поэтому, рекомендую обратить внимание на этого веселого и умного парня!
Ответный отзыв
Сотрудничал с Марианной много раз и каждый раз был доволен сотрудничеством! Спасибо за работу! Буду рад сотрудничать снова!
Копирайтинг
35 отзывов
от $1
от 1 дня
#143
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#93
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#941