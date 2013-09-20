Статьи про ногти

$250
КопирайтингЗавершен14 заявок340 просмотров
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Продолжение работы - тексты про ногти. Оплата - 1$/1000 знаков без пробелов. Указывайте сумму, срок - не больше 5 дней и количество текстов на 4-8 тыс., которые вы сможете написать. И почту, пожалуйста, для задание. Будет выбрано 5-6 исполнителей. Спасибо

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$15
3 дня
Это уже не первый совместный проект с Ольгой и я очень довольна работой. Не нужно делать никаких правок, а от чтения текстов получаешь просто удовольствие. Успехов!
Понравилось работать с Марианной, благодаря четкому ТЗ, интересным тематикам и оперативной оплате. Спасибо!
nikolayvarganov
Николай 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$1
2 дня
Работой Николая очень довольна. Буду с удовольствием сотрудничать дальше
ollllla
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$15
5 дней
Очень рада, что начала сотрудничать с Ольгой. Отличная работа, исключено грамотная и качественная. Думаю, у девушки большое будущее на этой ниве. Успехов!
ummFellah
Хадижа 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
10 лет назад
$10
3 дня
Красивый, качественные, информативные и уникальные тексты. Мне приятно работать с Хадижей. Рекомендую всем.
Марианна- это заказчик - мечта. Приятное общение. Толково и понятно составлены ТЗ. Мягкий и отзывчивый человек. Гарантированная оплата без задержек. Всегда на связи. Работать с ней- одно удовольствие. Буду безмерно рада дальнейшему сотрудничеству.
ksen1966
Сергей 
57 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$150
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MaksSafron
26 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
5 дней
Хорошая работа. Информативные, качественные тексты в срок. Спасибо
Доступный заказчик с максимальной информативностью и коммуникабельностью. Не смотря на то, что я новичок и еще не было ни одного отзыва, она предоставила возможность поработать над заказом. РЕКОМЕНДУЮ!
Kopyraiter
Денис 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
5 дней
Денис. как всегда первый. Информативные, интересные тексты. Спасибо.
И снова все отлично и быстро.
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
5 дней
Как всегда - быстро, качественно и интересно. Заслуженные 10 баллов.
Марианне спасибо за сотрудничество и за своевременную оплату. Будем рады дальнейшей работе.
Alex_Shik
Алексей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
5 дней
И как я забыла написать отзыв Алексею - одному из лучших исполнителей! Исправляюсь. За время нашего сотрудничества Алексей стал уже матерым копирайтером - быстрее всех справляется с большими объемами не в ущерб качеству, да и правок почти нет. Поэтому, рекомендую обратить внимание на этого веселого и умного парня!
Сотрудничал с Марианной много раз и каждый раз был доволен сотрудничеством! Спасибо за работу! Буду рад сотрудничать снова!
Branette
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$15
4 дня
Все выполнено в срок и очень качественно. Рекомендую обращаться к Елене. Продолжаем сотрудничество
Большое спасибо Марианне не только за четкое ТЗ и моментальную проверку и оплату, но и за мой первый на этой бирже отзыв!! Всем рекомендую заказчика!
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