Статьи про ногти

И как я забыла написать отзыв Алексею - одному из лучших исполнителей! Исправляюсь. За время нашего сотрудничества Алексей стал уже матерым копирайтером - быстрее всех справляется с большими объемами не в ущерб качеству, да и правок почти нет. Поэтому, рекомендую обратить внимание на этого веселого и умного парня!