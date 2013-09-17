Копирайтер со знанием английского языка

$50
КопирайтингЗавершен7 заявок797 просмотров
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Разыскивается толковый копирайтер с отличным знанием английского языка.

Задача - написание текстов, а также рерайт текстов для англоязычных сайтов разной тематики.

Объем работы 3-5 текстов в неделю по 500-1000 слов.

10 лет назад
Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
51 отзыв
Выбранный исполнитель
sagramore
Сергей 
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$4
2 дня
Сергей настоящий профессионал в своем деле. Рекомендую как грамотного и надежного человека. Обязательно буду пользоваться его услугами и в дальнейшем.
Всем фрилансерам могу рекомендовать Михаила как превосходного заказчика. Задания ясны, сроки оптимальны, никаких недоразумений с оплатой нет.
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