Рерайт новостного текста срочно

Ищу исполнителя на 6 текстов по 2,3-2,5 тысяч про игру Кубезумие 2. Может кто возьмется по 75 руб. за текст. Итого - 450 руб. за все. Особых требований нет. Только написать по темам: 1. Кубезумие 2 2. Где ...