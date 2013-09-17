Рерайтеры

КопирайтингЗакрыт31 заявка464 просмотра
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Требуются рерайтеры для написания текста на различную тематику (Туры, Саморегулируемая Организация, Кухни, и т.д..).

Работы много! Требуется писать быстро и качественно. Тот, кто будет справляться с объемом и качественно выполнять задание, – будет получать заказы постоянно!

Текста будут проверяться на уникальность программами и в ручную! Уникальность не менее 95%! Текста должны быть читабельны для обычного посетителя. Естественно, не программный рерайт.ТЗ – супер. Мы не перепродаем, все для своих нужд.

Оплата напрямую через WMR, WMZ, Яндекс.Деньги

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10 лет назад
txtstudio
Антон 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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