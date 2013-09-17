Рерайтер/копирайтер

Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Требования: - грамотность и знание русского языка, - опыт работы, - ответственность, - качественное выполнение работ, - желательно: интерес к указанным ниже темам. Обязанности: - рерайт различных текстов для сайтов образовательно-развлекательной тематики. Основные тематики: Лингвистика, Литература, Техника, Фотография ...
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Здравствуйте! Тематика работ: дверная фурнитура, демонтажные работы. В месяц требуется 15 статей по рерайту и 10 копирайта. объем статьи около 2000 тысяч символов без пробелов.Проверка уникальности по http://www.miratools.ru/promo.aspx.
Если на уникальность все прошло — оплачиваю.
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