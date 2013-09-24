Цикл статей о домашних животных

$250
КопирайтингЗавершен13 заявок401 просмотр
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Нужны исполнители на оптовый заказ о домашних животных. Оплата – 1$ за 1000 без пробелов. Оплата по факту сделанного. Тесты объемом от 3 до 7-8 тысяч. Срок – только до субботы обед. Кто не сможет - не беритесь. В заявке указывайте сумму -15 $ и срок 3 дня. И количество текстов, которые сможете гарантировано сделать.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
amfilada
Адель 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Адель опять порадовала отличными текстами с идеальной грамотностью. Респект.
Sarafanchik
Яна 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Большой плюс Яне за тексты. Рекомендую всем отличного копирайтера
Всегда очень интересные и познавательные темы. Рада сотрудничеству!
missokana
Оксана 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Оксана заслуживает только наивысших похвал - грамотная, творческая, ответственная. Я Очень рекомендую другим заказчикам сотрудничать с этой умницей и красавицей.
Сотрудничать с Марианной одно удовольствие! Четко поставленное ТЗ, мгновенная оплата, приятное личное общение. Что еще нужно для полного счастья фрилансера?! Спасибо!
ksen1966
Сергей 
57 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Это уже третья наша совместная работа и как всегда - все сделано вовремя и очень качественно
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Отлично сработались. Самый высший бал за исполненную работу.
Все на высшем уровне!
RinaStone
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Катерина - настоящий профи. Я всегда очень довольна, когда она соглашается работать по моим проектам, так как это гарантия того. что работы по проверке ее текстов у меня не будет. 12 баллов!
И снова одни положительные эмоции! Спасибо за работу и за интересную тему задания!
Sergio789
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Сергей как и всегда очень ответственно отнесся к работе - все по ТЗ, интересно и главное - грамотно. Рекомендую
В очередной раз отлично сработались. Четкие ТЗ, оплата соответствующая труду (а не заниженная, как это нередко бывает) - доволен сотрудничеством!
noproblemis
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Отличная работа - качественно и в срок. Я буду рада дальнейшему сотрудничеству
Марианна дала мне интересную работу, все оплатила вовремя, готова сотрудничать дальше.
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$15
3 дня
Отличная работа - в срок и на самом высоком уровне. Спасибо!
Всё чудесно! Большое спасибо за интересные темы, четкие ТЗ и быструю оплату!
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