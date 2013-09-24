Цикл статей о домашних животных

Нужны исполнители на оптовый заказ о домашних животных. Оплата – 1$ за 1000 без пробелов. Оплата по факту сделанного. Тесты объемом от 3 до 7-8 тысяч. Срок – только до субботы обед. Кто не сможет - не беритесь. В заявке указывайте сумму -15 $ и срок 3 дня. И количество текстов, которые сможете гарантировано сделать.