Цикл статей о домашних животных

Приветствую всех. Нужен человек для постоянного сотрудничества. Нужно делать рерайт текстов строительной тематики различных направлений. Уникальность 95% + Тексты должны быть понятны и интересны для людей, который хотят произвести строительство или ремонт самостоятельно. Предпочтение тем, кто имеет опыт в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны исполнители на оптовый заказ о домашних животных. Оплата – 1$ за 1000 без пробелов. Оплата по факту сделанного. Тесты объемом от 3 до 7-8 тысяч. Срок – только до субботы обед. Кто не сможет - не беритесь. В заявке указывайте сумму -15 $ и срок 3 дня. И количество текстов, которые сможете гарантировано сделать.
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