Приветствую всех.

Нужен человек для постоянного сотрудничества.

Нужно делать рерайт текстов строительной тематики различных направлений.

Уникальность 95% +

Тексты должны быть понятны и интересны для людей, который хотят произвести строительство или ремонт самостоятельно.

Предпочтение тем, кто имеет опыт в данной сфере. Цена более 30 руб за 1000 на рассматривается