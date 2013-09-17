Рерайт текстов строительной тематики

КопирайтингЗакрыт37 заявок361 просмотр
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Приветствую всех.

Нужен человек для постоянного сотрудничества.

Нужно делать рерайт текстов строительной тематики различных направлений.

Уникальность 95% +

Тексты должны быть понятны и интересны для людей, который хотят произвести строительство или ремонт самостоятельно.

Предпочтение тем, кто имеет опыт в данной сфере. Цена более 30 руб за 1000 на рассматривается

10 лет назад
Kopyraiter
Денис 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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