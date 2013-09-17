Тексты с ключевыми словами

Тематика - разблокировка мобильных телефонов. Есть 2 сайта на русском, с которых нужно переводить новости и товары и размещать их на двух англоязычных. На одном движок joomla+virtuemart, на другом самописный (объясню как размещать, всё достаточно просто). Работа ...
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Есть темы для статей, желаемый размер статьи, ключевые слова, которые должны встречаться в статье. Нужны статьи:) Уникальность статьи должна быть 95% по адвего-плагиатусу
Тематика - потолки. Пожалуйста, пишите сразу цену за 1000 знаков.
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