Тексты об Emgoldex

Добрый день!

Мне нужно написать:

5 преимуществ работы с Emgoldex.

5 гарантий при работе с Emgoldex.

Длина каждого текста - желательно около 500 символов.

Важно:

1. Текст должен быть без воды

2. Текст пишется для людей, а не для поисковых роботов. То есть может быть и короче, но он должен убеждать человека.

3. Не нужно писать, что это - не пирамида и про сетевой маркетинг тоже упоминать не нужно. Просто описать преимущества работы и гарантии.

Примеры гарантий:

Сертификат. При покупке золота компания EmGoldex выдаёт клиенту сертификат, подтверждающий, что у него на хранении в сертифицированном хранилище Pro Aurum в городе Мюнхен находится золото. На основании данного сертификата клиент может в любое время приехать и забрать своё золото из хранилища.

100% гарантия возврата денег. Согласно Закону о правах потребителей, в случае, если с момента подписания договора прошло 14 дней или менее, компания EmGoldex возвращает 100% денег по первому требованию клиента и без указания причин отмены заказа. Если клиент маркетинговой системы не смог пригласить в работу с компанией двух человек и пройти квалификацию, то после закрытия стола ему будет возвращена вся сумма за вычетом 40 евро, которые удерживаются за интернет-обслуживание. Если же квалификация пройдена, то его вознаграждение составит 3500 евро - за первый стол и 3500 евро - за второй стол.