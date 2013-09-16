Тексты об Emgoldex

Нужно наполнить форум направления IT осмысленными постами и темами. Посты должны быть адекватны, в контексте тематики форума, содержать несколько предложений (1 коммент — 154 знака с пробелами минимум). Время публикации между постами — не менее ...
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Добрый день!
Мне нужно написать:
5 преимуществ работы с Emgoldex.
5 гарантий при работе с Emgoldex.
Длина каждого текста - желательно около 500 символов.
Важно:
1. Текст должен быть без воды
2. Текст пишется для людей, а не для поисковых роботов. То есть может быть и короче, но он должен убеждать человека.
3. Не нужно писать, что это - не пирамида и про сетевой маркетинг тоже упоминать не нужно. Просто описать преимущества работы и гарантии.
Примеры гарантий:
Сертификат. При покупке золота компания EmGoldex выдаёт клиенту сертификат, подтверждающий, что у него на хранении в сертифицированном хранилище Pro Aurum в городе Мюнхен находится золото. На основании данного сертификата клиент может в любое время приехать и забрать своё золото из хранилища.
100% гарантия возврата денег. Согласно Закону о правах потребителей, в случае, если с момента подписания договора прошло 14 дней или менее, компания EmGoldex возвращает 100% денег по первому требованию клиента и без указания причин отмены заказа. Если клиент маркетинговой системы не смог пригласить в работу с компанией двух человек и пройти квалификацию, то после закрытия стола ему будет возвращена вся сумма за вычетом 40 евро, которые удерживаются за интернет-обслуживание. Если же квалификация пройдена, то его вознаграждение составит 3500 евро - за первый стол и 3500 евро - за второй стол.
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