2 небольших емких текста, тематика: стройматериалы

Здравствуйте!

Необходимо написать 2 небольших текста, в которых описывается преимущество работы с нашей системой, и соответственно призывающие к регистрации и использованию!

От Вас сроки и стоимость!

Смысл системы можно посмотреть здесь: http://komned.biz/

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