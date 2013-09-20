2 небольших емких текста, тематика: стройматериалы

Нужно добавить на сайт порядка 1000 новых товаров на сайт www.arcticserv.ru. В день желательно добавлять не менее 10 новых товаров. На добавление одного товара уходит, в среднем, 20 минут. Система управления сайтом - modX. При необходимости ...
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