Постеры-новички

КопирайтингЗакрыт23 заявки504 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется человек для поддержания активности на форуме, умеющий читать предыдущие посты и грамотно выражать свое мнение. Никаких специальных знаний не нужно, достаточно находить информацию в интернете и преподносить ее на форуме.

Первое время буду проверять, поправлять, учить. Копипаст мне не нужен, проверяю на уникальность. 100% не требую, но 70-80% будьте добры.

Оплата 25 руб./1000 знаков с пробелами.

Проверка и оплата после каждой порции постов. Если сильно боитесь - после каждого поста.

Работа предполагает дальнейшее сотрудничество и продвижение.

10 лет назад
Elena_Neira
Елена 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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