Постеры-новички

Нужно добавить на сайт порядка 1000 новых товаров на сайт www.arcticserv.ru. В день желательно добавлять не менее 10 новых товаров. На добавление одного товара уходит, в среднем, 20 минут. Система управления сайтом - modX. При необходимости ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для поддержания активности на форуме, умеющий читать предыдущие посты и грамотно выражать свое мнение. Никаких специальных знаний не нужно, достаточно находить информацию в интернете и преподносить ее на форуме.
Первое время буду проверять, поправлять, учить. Копипаст мне не нужен, проверяю на уникальность. 100% не требую, но 70-80% будьте добры.
Оплата 25 руб./1000 знаков с пробелами.
Проверка и оплата после каждой порции постов. Если сильно боитесь - после каждого поста.
Работа предполагает дальнейшее сотрудничество и продвижение.
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