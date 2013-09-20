Постеры-новички

Требуется человек для поддержания активности на форуме, умеющий читать предыдущие посты и грамотно выражать свое мнение. Никаких специальных знаний не нужно, достаточно находить информацию в интернете и преподносить ее на форуме.

Первое время буду проверять, поправлять, учить. Копипаст мне не нужен, проверяю на уникальность. 100% не требую, но 70-80% будьте добры.

Оплата 25 руб./1000 знаков с пробелами.

Проверка и оплата после каждой порции постов. Если сильно боитесь - после каждого поста.

Работа предполагает дальнейшее сотрудничество и продвижение.