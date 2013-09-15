Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Для заполнения уникальными текстами категорий/разделов/описаний товаров на наших сайтах: интернет магазин ТАОБАО (описания к товарам), поздравления (написание поздравлений), кулинария (написание рецептов), статусы (написание статусов к соц сетям) и пр, требуются рерайтеры на постоянной основе, удаленно.

Работы много, и если сработаемся - вам не придется ждать и искать новые заказы каждый раз.

На работу возьмем адекватных людей с наименьшей предложенной ценой.

ТРЕБОВАНИЯ:

ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ, ЛОГИКА, УМЕНИЕ ПИСАТЬ ТЕКСТЫ, НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ.

Более подробно – выбраным кандидатам.