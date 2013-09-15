Доброе время суток. Новому интернет-магазину компьютерных игр необходим человек, который подготовит материалы для наполнения статических страниц и составит описание к товарам, подберёт картинки, а так же наполнит сайт из административной панели товарами(играми)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Для заполнения уникальными текстами категорий/разделов/описаний товаров на наших сайтах: интернет магазин ТАОБАО (описания к товарам), поздравления (написание поздравлений), кулинария (написание рецептов), статусы (написание статусов к соц сетям) и пр, требуются рерайтеры на постоянной основе, удаленно.
Работы много, и если сработаемся - вам не придется ждать и искать новые заказы каждый раз.
На работу возьмем адекватных людей с наименьшей предложенной ценой.
ТРЕБОВАНИЯ:
ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ, ЛОГИКА, УМЕНИЕ ПИСАТЬ ТЕКСТЫ, НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ.
Более подробно – выбраным кандидатам.
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