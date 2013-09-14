Написание и публикация отзывов об ИМ

Появилась серия негативных отзывов о работе ИМ.

Нужно нейтрализовать их положительными.

А так же написать серию отзывов на популярных площадках вроде irecommend, shops.otzyv, inetshopper

Бюджет обсуждаем.

Пишите что и за сколько Вы готовы сделать.

ИНТЕРЕСУЮТ НЕ ПРОСТО НАПИСАННЫЕ ОТЗЫВЫ, А ОТЗЫВЫ С ПУБЛИКАЦИЕЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДКАХ.