Написание и публикация отзывов об ИМ

КопирайтингЗакрыт6 заявок211 просмотров
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Появилась серия негативных отзывов о работе ИМ.

Нужно нейтрализовать их положительными.

А так же написать серию отзывов на популярных площадках вроде irecommend, shops.otzyv, inetshopper

Бюджет обсуждаем.

Пишите что и за сколько Вы готовы сделать.

ИНТЕРЕСУЮТ НЕ ПРОСТО НАПИСАННЫЕ ОТЗЫВЫ, А ОТЗЫВЫ С ПУБЛИКАЦИЕЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДКАХ.

10 лет назад
BearDan
37 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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