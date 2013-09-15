Автор статей для женского сайта

Необходимо сделать рерайт текстов на медицинскую тематику. Исходники предоставляются. Просьба к авторам: в заявках указывать адекватную цену за свою работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Для сайта женской тематики требуются авторы статей.
Темы статей связаны с такими рубриками как: Продукты питания, Красота, Диеты, Здоровье, Дети, Дом/Дача.
Требования к автору:
1. Девушки от 26 лет.
2. Знание русского на отлично (грамматика, пунктуация)
3. Ответственный подход к работе (кому срубить по-быстрому, проходим мимо)
4. Опыт написания от 1 года. Новичкам просьба не беспокоить.
5. Пунктуальность. Сдача материала в срок.
Порядок работы:
1. Вам высылаются темы статей с указанными сроками сдачи.
1.1 Темы статей содержат ключевые слова/фразы, подзаголовки, рекомендуемый объем знаков.
2. Вы пишите статьи и высылаете их согласно указанным срокам.
3. Статьи проверяются на: грамматические ошибки, лишние пробелы, наличие ключевых слов/фраз, количество знаков, наличие подзаголовков. Если присутствуют какие-то грубые недочеты, статья возвращается на доработку.
4. В конце каждой недели/месяца вы получаете выплату на Webmoney по написанным статьям.
Требуемое количество статей:
От 2-х статей в неделю.
*Возможны индивидуальные условия работы.
Контакты через Skype.
Что от вас нужно:
Пишите в заявках ваш Skype.
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