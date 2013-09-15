Автор статей для женского сайта

Здравствуйте.

Для сайта женской тематики требуются авторы статей.

Темы статей связаны с такими рубриками как: Продукты питания, Красота, Диеты, Здоровье, Дети, Дом/Дача.

Требования к автору:

1. Девушки от 26 лет.

2. Знание русского на отлично (грамматика, пунктуация)

3. Ответственный подход к работе (кому срубить по-быстрому, проходим мимо)

4. Опыт написания от 1 года. Новичкам просьба не беспокоить.

5. Пунктуальность. Сдача материала в срок.

Порядок работы:

1. Вам высылаются темы статей с указанными сроками сдачи.

1.1 Темы статей содержат ключевые слова/фразы, подзаголовки, рекомендуемый объем знаков.

2. Вы пишите статьи и высылаете их согласно указанным срокам.

3. Статьи проверяются на: грамматические ошибки, лишние пробелы, наличие ключевых слов/фраз, количество знаков, наличие подзаголовков. Если присутствуют какие-то грубые недочеты, статья возвращается на доработку.

4. В конце каждой недели/месяца вы получаете выплату на Webmoney по написанным статьям.

Требуемое количество статей:

От 2-х статей в неделю.

*Возможны индивидуальные условия работы.

Контакты через Skype.

Что от вас нужно:

Пишите в заявках ваш Skype.