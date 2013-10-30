Написать тексты для коротких сообщений

КопирайтингЗавершен11 заявок257 просмотров
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Написать красивые тексты для твитов по заданным ключевым словам, 300 твитов для начала, возможно продолжение сотруддничества

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10 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
Tali
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Татьяна прекрасно справилась с заданием!
Замечательный заказчик, четкая постановка задачи, никаких придирок, быстрая оплата! Я весьма довольна и надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
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