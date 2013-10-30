Написать тексты для коротких сообщений

Требуется детально изучить несколько проектов, и переписать все их тексты. Требуются качественные продающие тексты от копирайтера с рейтингом. Объем работы большой и требуется постоянно)
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Написать красивые тексты для твитов по заданным ключевым словам, 300 твитов для начала, возможно продолжение сотруддничества
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