Рерайтинг описания компаний для каталога

Я дам список компаний из каталога предприятий, нужно будет для компаний, у которых есть сайт зайти на него, из раздела "о нас", "о компании" или главной (если на ней написано о компании) отрерайтить 1-2 тыс знаков без пробелов с уникальностью 95% по адвего плагиатусу. Если на сайте нет описания компании, то пропускаем и идем дальше

Напишите вашу цену за рерайт с учетом этих условий