Простой рерайтинг

Нужно выполнить рерайтинг 15 текстов, объем каждого - от 800 до 1500 збп.

Тексты частично уникальны (50-70% по адвего), нужно переписать только не уникальные их части, будут отмечены цветом так, чтобы уникальность достигла 95-100% по адвего (шингл 5).

Прошу указать стоимость за 1 ТЕКСТ, а не за знаки. Оплата - после проверки.

Бюджет ограничен, высокие суммы не рассматриваю. Можно новичкам.

Сроки исполнения - 1 день. Могу выбрать нескольких исполнителей.

Оплата - только вебмани.