Простой рерайтинг

КопирайтингЗакрыт5 заявок165 просмотров
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Нужно выполнить рерайтинг 15 текстов, объем каждого - от 800 до 1500 збп.

Тексты частично уникальны (50-70% по адвего), нужно переписать только не уникальные их части, будут отмечены цветом так, чтобы уникальность достигла 95-100% по адвего (шингл 5).

Прошу указать стоимость за 1 ТЕКСТ, а не за знаки. Оплата - после проверки.

Бюджет ограничен, высокие суммы не рассматриваю. Можно новичкам.

Сроки исполнения - 1 день. Могу выбрать нескольких исполнителей.

Оплата - только вебмани.

10 лет назад
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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