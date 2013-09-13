Написать статью топ 5 приложений о цветах для iOS

3000-4000 Тыс символов.

Обзор приложений. Описать кому будет полезно, описать какие функции выполняет.

Интересует подборка как для горшечных так и для срезных букетов, а также заказа цветов онлайн или ухода за цветами, растущими дома.

Пожалуйста, пришлите ссылку на обзоры, которые писали лично Вы.