Рерайтер/копирайтер

Добрый день. Надо написать 6-ть новогодних поздравлений для разного возраста детей. 1. мальчики до 6-ти, от 6-ти до 10-ти, о от 10-ти и так же и девочки. Текста должно быть не много, но все должно быть красиво. Поздравления от ...