Рерайтер/копирайтер

КопирайтингЗакрыт49 заявок382 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

поиск и написание текстов по заданной тематике с учетом ключевых слов.

тексты для людей, легко читающиеся, со смыслом, без воды, без тупого переставления слов.

по ценам за 1000 знаков:

50р - рерайт

60р - рерайт с поиском исходника

70р - копирайт

Сейчас будут нужны 10- 20 статей по промышленной тематике.

Интересует постоянное сотрудничество с хорошим копирайтером, любящим слова.

10 лет назад
webins
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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