Автор текстов юридической тематики ( РФ)

1.запрос "обновить 1с" и "итс сопровождение" вхождений в тексте 5-6 раз каждого запроса количество символов 3500-4000. направленность статьи для пользователя, а не для поисковых роботов 2.запрос "настройка 1с" вхождений в тексте 5-6 раз ...
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Приветствую!
Есть потребность в авторе текстов на юридическую тематику по законодательству РФ.
Это обязательно должен быть человек с юридическим образованием и, желательно, с опытом работы по специальности.
Работа по-своему интересная и даже полезная, нужно будет раскрыть различные ситуации с правовой стороны.
Предупрежу, что оплата невысокая, до 2 дол. за 1 000 зн., но работы много - первоначально примерно более 200 000 зн.
Если есть примеры текстов на юр тематику, кидайте в личку одновременно с заявками.
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