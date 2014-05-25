Автор текстов юридической тематики ( РФ)

Приветствую!

Есть потребность в авторе текстов на юридическую тематику по законодательству РФ.

Это обязательно должен быть человек с юридическим образованием и, желательно, с опытом работы по специальности.

Работа по-своему интересная и даже полезная, нужно будет раскрыть различные ситуации с правовой стороны.

Предупрежу, что оплата невысокая, до 2 дол. за 1 000 зн., но работы много - первоначально примерно более 200 000 зн.

Если есть примеры текстов на юр тематику, кидайте в личку одновременно с заявками.