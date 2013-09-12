Нужны тексты для разделов по 2 тыс знаков

Добрый день, коллеги.

Нам нужен человек, который напишет 10 сео-текстов с использованием ключевых слов, которые мы дадим. Текст не нужно писать с нуля, придумывая и сочиняя, а просто написать уникальный текст, используя текста в Интернете.

Например, для раздела «Телевизоры» нужно написать текст с определенными ключевыми словами – Вы пишите текст, что такое телевизор, когда он появился, в чем плюс и т.д. и т.д. (обычный рерайт) используя наши ключевые слова (3 штуки).

Более подробно в ТЗ. От вас нужна цена только на 10 текстов и сроки. Пожалуйста, пишите только, прочитав ТЗ. Наш бюджет от до 20 долларов.

С уважением.