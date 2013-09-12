Набор рерайтеров в команду по 25р/1000

Нужны рерайтеры на постоянную работу.

В связи с запуском масштабного проекта по созданию и развитию сайтов, нам требуется команда рерайтеров. Зарплатный фонд большой, потому не стесняйтесь оставлять заявки.

Что мы предлагаем:

• Постоянная, ежедневная, стабильная работа. Вы можете выбрать себе один выходной.

• Оплата один раз в неделю (BL 200).

• Неограниченный объем работы в день. Сколько попросите, столько и выдадим. Темы стандартные: описания товаров и услуг, дом, семья, новости, стройка, авто.

• Ставка 25р./1000 знаков без пробелов.

Почему вам выгодно работать с нами?

1. Скажи волоките НЕТ! Вам не надо рассылать заявки, ожидать их принятия. Просто говорите сколько сможете сделать, и получаете этот объем.

2. Все заработанное – ваше. Вы не платите комиссию биржам.

3. Стабильность. Оплата в назначенный день, моментальная. На WebMoney, ЯД, Qiwi, кредитные карты.

4. Профессиональный рост. Работая на нас, вы научитесь тому, что быстро выведет вас на новый уровень. И вы покинете нас, понимая, что уже можете получать в разы больше. Или останетесь у нас...получая в разы больше :)

5. В 90% случаев предоставляем исходники для рерайта.

Требования:

1. Ответственность. Вы не должны пропадать, сливаться, задерживать сроки более чем на пару часов.

2. Грамотность. Умение писать грамотно. Способность вычитывать текст перед сдачей.

Начать можете прямо сегодня :)