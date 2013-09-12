Здравствуйте! Срочно требуются копирайтеры и рерайтеры. Заказы каждый день, объемы разные. Цена за 1000 зн. зависит от проекта. Сейчас есть срочный заказ на копирайт, цена 40/1000. Так же есть рерайт. Все подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Набор рерайтеров в команду по 25р/1000
Нужны рерайтеры на постоянную работу.
В связи с запуском масштабного проекта по созданию и развитию сайтов, нам требуется команда рерайтеров. Зарплатный фонд большой, потому не стесняйтесь оставлять заявки.
Что мы предлагаем:
• Постоянная, ежедневная, стабильная работа. Вы можете выбрать себе один выходной.
• Оплата один раз в неделю (BL 200).
• Неограниченный объем работы в день. Сколько попросите, столько и выдадим. Темы стандартные: описания товаров и услуг, дом, семья, новости, стройка, авто.
• Ставка 25р./1000 знаков без пробелов.
Почему вам выгодно работать с нами?
1. Скажи волоките НЕТ! Вам не надо рассылать заявки, ожидать их принятия. Просто говорите сколько сможете сделать, и получаете этот объем.
2. Все заработанное – ваше. Вы не платите комиссию биржам.
3. Стабильность. Оплата в назначенный день, моментальная. На WebMoney, ЯД, Qiwi, кредитные карты.
4. Профессиональный рост. Работая на нас, вы научитесь тому, что быстро выведет вас на новый уровень. И вы покинете нас, понимая, что уже можете получать в разы больше. Или останетесь у нас...получая в разы больше :)
5. В 90% случаев предоставляем исходники для рерайта.
Требования:
1. Ответственность. Вы не должны пропадать, сливаться, задерживать сроки более чем на пару часов.
2. Грамотность. Умение писать грамотно. Способность вычитывать текст перед сдачей.
Начать можете прямо сегодня :)
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