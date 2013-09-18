Пресс-релизы для сайта.

Здравствуйте! Срочно требуются копирайтеры и рерайтеры. Заказы каждый день, объемы разные. Цена за 1000 зн. зависит от проекта. Сейчас есть срочный заказ на копирайт, цена 40/1000. Так же есть рерайт. Все подробности в личку.