7 текстов-описаний

$7
КопирайтингЗавершен8 заявок219 просмотров
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Нужны 7 интересных описаний детских аттракционов. до 1000 зн. без проб. За все 220 руб. ТЗ - исполнителю

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
elyzeon
Пётр 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$7
1 день
Отлично! Быстро, качественно и очень грамотно написано. Рекомендую. И предлагаю Петру сразу долгосрочное сотрудничество.
Замечательный заказчик! Лаконичное, но содержательное ТЗ, быстрая проверка и оплата статей. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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