Написание статьи на сайт

Хорошее и интересное задание. Выполнено согласно требованиям. Заказчик указал несколько неточностей - доработал. Маленькая задержка с оплатой, но по объективным причинам, бывает. А так деньги получены в полном объеме, и даже чуть больше, за что отдельное спасибо. В общем, адекватный и хороший заказчик! Всем доволен! Удачи вам!