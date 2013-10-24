Написание статьи на сайт

КопирайтингЗавершен17 заявок225 просмотров
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Требуется написание качественной статьи для сайта с использованием ключевых слов. Тематика: SEO

Уникальность текста — 100%

Требования к исполнителям:

• Наличие портфолио в области копирайтинга

• Наличие положительных отзывов

Просьба указывать цену за 1000 знаков без пробелов. Подробное ТЗ вышлю на почту.

10 лет назад
irina-ams
Ирина 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
fox1906
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$10
2 дня
Работа сделана в срок и на нужном уровне.
Хорошее и интересное задание. Выполнено согласно требованиям. Заказчик указал несколько неточностей - доработал. Маленькая задержка с оплатой, но по объективным причинам, бывает. А так деньги получены в полном объеме, и даже чуть больше, за что отдельное спасибо. В общем, адекватный и хороший заказчик! Всем доволен! Удачи вам!
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