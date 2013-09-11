Требуется на постоянную работу копирайтер

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: Нужно написать продающий текст для инфо-продукта по контекстной рекламе «Перенос рекламных компаний из Яндекс Директ в Google Adwords и Бегун». Наброски текста от автора инфо-продукта: приложен в архиве Ссылки на другие сайты (из этой или ...
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