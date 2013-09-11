Требуется тексты для нового сайта

Нужны тексты для главной страницы для сайта курсов иностранных языков. (5000 символов)

Так же нужны тексты для внутренних страниц по языкам. 5 языков. (на каждый язык страница по skype обучению, корпоративному обучению и индивидуальному обучению). На каждую такую страницу по 3000-4000 символов.

Пишите вашу цену за 1000 символов. Нужен не просто текст-вода, а интересный продающий текст.