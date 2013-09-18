Sonder-rzn

Нужно вывести в переменную ответ сервера при добавлении товара в leadvertex. Вот код: http://redigogo.ru/code.txt Проблема описана в строке №37
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо "подточить" систему по нескольким пунктам: 1. Написание (или доработка существующего) скрипта для автоматических напоминалок по тикетам (зависит от даты создания тикета! По дате окончания много что есть). 2. написание скрипта, автоматически устанавливающего плановую дату окончания работы ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать статьи с описанием всех учебников по английскому, французскому и тд. Пример, что нужно — покажу. Размер каждой статьи 2000–2500 сим. без пробелов.Завершен9 лет назад
Нужно написать статьи с описанием всех учебников по английскому, французскому и тд. Пример, что нужно — покажу. Размер каждой статьи 2000–2500 сим. без пробелов.Завершен9 лет назад
Нужно написать статьи с описанием всех учебников по английскому, французскому и тд. Пример, что нужно - покажу. Размер каждой статьи 2000-2500 сим. без пробелов.Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен баннер в формате gif в 3-х размерах: 728 x 90, 240 x 100 и 130 x 40 В нем должно быть 4 кадра с парой слов в каждом. Мы будем размещаться тут: http://webmasters.ru/forum/ Соответственно примеры можно ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется сделать 2 php функции для отправки данных к api сервиса e-autopay.info. Ссылка: http://support.e-autopay.info/wiki/wiki.html#sec2 Нужно сделать и отправку данных заказа и проверку статуса имеющегося заказа.Завершен9 лет назад
Требуется составить текст коммерческого предложения владельцу группы в соц.сети. Суть текста: мы хотим чтобы владелец данной соц.сети сотрудничал с нашей партнерской программой и размещал рекламу наших партнеров в своей группе. За каждую продажу с помощью ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать php скрипт с запросом к XML шлюзу. Для получения статусов заказов. См. приложение.Завершен9 лет назад
Требуется перевод с русского на английский ~47.000 символов. (Общий английский) Интересуют сроки и стоимость.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется откорректировать и дописать текст на главную страницу. ~1500 - 2000 символов. Сейчас есть макет текста (о чем писать), там ~700 символов. Нужно будет вписать ~ 3 кейворда ("шоу-программа", "шоу-балет", "вокальное шоу")Завершен10 лет назад
Требуется подключить сайт к сервису robokassa.ru Аккаунт есть, сам пробовал сделать, но выдается ошибка проверки контрольной суммы. Прикручивать в движку не надо, это я сам сделаю, т.к. двиг самописный. Нужно чтобы работало взаимодействие тестовой формы demo1.php ...Завершен10 лет назад
Требуется рерайт (источники ваши) новостей или каких-то обзоров. Желательно женщина. Нужно писать и добавлять на сайт ежедневно по 1 новости или статье размером ~2000 символов. Оплата (постоплата): первый месяц - раз в неделю. далее - оплата 1 раз ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Итак, нужно сделать 2 gif баннера для яндекс.директа. Выглядеть они будут так же, как баннер во вложении. Разница только в содержании. 1-ый Баннер: 1. В шапке изменить: Вместо "При содействии Госдумы РФ" будет Центр подготовки и переподготовки ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать 5 переводов новостей. (Тематика новости Бразилии) Объемом 1500 символов каждая. Источники для перевода — ваши. От вас переводы, ссылка на источник и цена за работу.Завершен10 лет назад
Нужно сделать 5 переводов новостей. (Тематика новости Бразилии) Объемом 1500 символов каждая. Источники для перевода - ваши. От вас переводы, ссылка на источник и цена за работу.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужны тексты для главной страницы для сайта курсов иностранных языков. (5000 символов) Так же нужны тексты для внутренних страниц по языкам. 5 языков. (на каждый язык страница по skype обучению, корпоративному обучению и индивидуальному обучению). На ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно поменять название сайта в простом логотипе. Исходника нет.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
2 статьи примерно по 10.000–15.000 знаков каждая. Тематика страноведение. Статьи должны носить не просто сухой информационный характер, а должны быть интересными с интересными фактами. Внимание! Оплата: только яндекс деньги.Завершен11 лет назад
Требуется логотип для новостного сайта о стране. Нужен просто и лаконичный логотип. Оставляйте сроки расценки.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад