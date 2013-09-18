Sonder-rzn

Итак, нужно сделать 2 gif баннера для яндекс.директа. Выглядеть они будут так же, как баннер во вложении. Разница только в содержании. 1-ый Баннер: 1. В шапке изменить: Вместо "При содействии Госдумы РФ" будет Центр подготовки и переподготовки ...