Sonder-rzn

Павел Погодин Sonder-rzn

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки Redmine

    Необходимо "подточить" систему по нескольким пунктам: 1. Написание (или доработка существующего) скрипта для автоматических напоминалок по тикетам (зависит от даты создания тикета! По дате окончания много что есть). 2. написание скрипта, автоматически устанавливающего плановую дату окончания работы ...

    Redmine
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт отправки запроса к API

    Требуется сделать 2 php функции для отправки данных к api сервиса e-autopay.info. Ссылка: http://support.e-autopay.info/wiki/wiki.html#sec2 Нужно сделать и отправку данных заказа и проверку статуса имеющегося заказа.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Коммерческое предложение

    Требуется составить текст коммерческого предложения владельцу группы в соц.сети. Суть текста: мы хотим чтобы владелец данной соц.сети сотрудничал с нашей партнерской программой и размещал рекламу наших партнеров в своей группе. За каждую продажу с помощью ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется откорректировать и дописать текст

    Требуется откорректировать и дописать текст на главную страницу. ~1500 - 2000 символов. Сейчас есть макет текста (о чем писать), там ~700 символов. Нужно будет вписать ~ 3 кейворда ("шоу-программа", "шоу-балет", "вокальное шоу")

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подключить сайт к robokassa

    Требуется подключить сайт к сервису robokassa.ru Аккаунт есть, сам пробовал сделать, но выдается ошибка проверки контрольной суммы. Прикручивать в движку не надо, это я сам сделаю, т.к. двиг самописный. Нужно чтобы работало взаимодействие тестовой формы demo1.php ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение женского сайта новостями/статьями

    Требуется рерайт (источники ваши) новостей или каких-то обзоров. Желательно женщина. Нужно писать и добавлять на сайт ежедневно по 1 новости или статье размером ~2000 символов. Оплата (постоплата): первый месяц - раз в неделю. далее - оплата 1 раз ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать 2 GIF баннера

    Итак, нужно сделать 2 gif баннера для яндекс.директа. Выглядеть они будут так же, как баннер во вложении. Разница только в содержании. 1-ый Баннер: 1. В шапке изменить: Вместо "При содействии Госдумы РФ" будет Центр подготовки и переподготовки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется перевод 5 новостей

    Нужно сделать 5 переводов новостей. (Тематика новости Бразилии) Объемом 1500 символов каждая. Источники для перевода — ваши. От вас переводы, ссылка на источник и цена за работу.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется перевод 5 новостей

    Нужно сделать 5 переводов новостей. (Тематика новости Бразилии) Объемом 1500 символов каждая. Источники для перевода - ваши. От вас переводы, ссылка на источник и цена за работу.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется тексты для нового сайта

    Нужны тексты для главной страницы для сайта курсов иностранных языков. (5000 символов) Так же нужны тексты для внутренних страниц по языкам. 5 языков. (на каждый язык страница по skype обучению, корпоративному обучению и индивидуальному обучению). На ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен копирайтинг. Объем - 20000-25000 символов

    2 статьи примерно по 10.000–15.000 знаков каждая. Тематика страноведение. Статьи должны носить не просто сухой информационный характер, а должны быть интересными с интересными фактами. Внимание! Оплата: только яндекс деньги.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
SorokinaAS
Анастасия 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 отзывов
$16
10 баллов
7 лет назад
Требуется перевод 5 новостей
Хороший и коммуникабельный заказчик, оплата своевременная. Рекомендую
Ответственность и профессионализм – два слова, наиболее полно характеризующие работу c Анастасией. Все тексты присланы, как и обещано в срок. Написано интересно и грамотно. Рекомендую, как исполнителя.
Ответный отзыв
MasterTextov1
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужно написать статьи с описанием всех учебников по английскому, франц
отличный заказчик. рекомендую всем!
всё ok
Ответный отзыв
artur-ju
Южаков 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нужно вывести в переменную ответ сервера
Рекомендую!
Артур знает своё дело. Сделал всё быстро и качественно.
Ответный отзыв
MasterTextov1
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Обзор учебников иностранных языков
Очень хороший заказчик, быстрая обратная связь, своевременная оплата и интересное задание.
Отличный исполнитель. Пишет быстро и качественно.
Ответный отзыв
Korolkov
Дмитрий 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать анимированый баннер в 3-х размерах
Отличный заказчик. Чёткие задачи. Быстрая оплата!
Рекомендую Дмитрия, как исполнителя. Работой доволен.
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