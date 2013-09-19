Требуется перевод 5 новостей

ПереводыЗавершен8 заявок234 просмотра
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Нужно сделать 5 переводов новостей. (Тематика новости Бразилии)

Объемом 1500 символов каждая.

Источники для перевода - ваши.

От вас переводы, ссылка на источник и цена за работу.

10 лет назад
Sonder-rzn
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
SorokinaAS
Анастасия 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 отзывов
10 лет назад
$16
2 дня
Ответственность и профессионализм – два слова, наиболее полно характеризующие работу c Анастасией. Все тексты присланы, как и обещано в срок. Написано интересно и грамотно. Рекомендую, как исполнителя.
Хороший и коммуникабельный заказчик, оплата своевременная. Рекомендую
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