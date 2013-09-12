Надо перевести фразу с неизвестного мне языка

Надо перевести фразу с неизвестного для меня языка. Объяснить с какого языка и что она значит - дословно, пословно и по смыслу. Нужно доказать правдивость вашего перевода. Фраза - Men tad var ikki talingur um. Или более полный ее вариант, если он есть. В гугле это есть.