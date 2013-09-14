Перевод англ. текста из презентации на русский

$20
ПереводыЗавершен19 заявок246 просмотров
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Требуется перевести примерно 8000тыс знаков текста (6стр. не полностью заполненные) из англоязычной pdf презентации.

Тематика свадебная.

10 лет назад
kirillradov
Кирилл 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Xia_
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Заказывал перевод. Все было сделано в лучшем виде и в срок. Оперативно отвечала на все вопросы.
Очень довольна сотрудничеством с Кириллом. Мои самые лучшие рекоммендации.
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