Деловое письмо. С русского на английский. Срочно

Доброе время суток ! Нужен человек который умеет очень красиво и грамотно излогать свою мысль на английском языке граматика на все 100 балов.... я работаю с англоязычный кантингентом людей иногда надо написать предложения или изложить правильно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим перевод делового письма с русского языка на английский.
Письмо без сложных технических терминов. Объем письма ~1000 знаков ~180 слов.
При возможности - необходим человек на постоянную поддержку и ведение кореспонденции.
Текущее письмо неебоходимо перевести по возможности быстро.
Жду от вас контакт, цену за 1К знаков/слов и другие усовия.
Спасибо
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